宇宙少女（WJSN）のダヨンが、引き締まったプロポーションを披露した。ダヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】線くっきり…ダヨンの“アンダーウェア”姿公開された写真には、スポーツブランド「FILA」のアンダーウェアを身にまとったダヨンの姿が収められている。ブルーのセットアップにホワイトのハーフパンツを合わせ、健康的かつ洗練された魅力を披露した。特に、無駄のないウエストライ