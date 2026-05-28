読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。憧れだったアパレルショップでアルバイトを始めた主人公。しかし、そこには、売上に異常なほど執着する恐ろしい先輩がいました。接客の横取りや嫌がらせに追い詰められていくなか、彼女を救った“まさかの人物”とは――？憧れのバイトで待っていた“厳しすぎる現実”昔からファッションが大好きだった私は、憧れのアパレルショップでアルバイトを始めました。可愛い洋服に囲まれ