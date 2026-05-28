◇プロ野球セ･パ交流戦巨人5ー1ソフトバンク（5月27日、東京ドーム）7回117球を投げ、1失点で今季2勝目をあげた巨人の戸郷翔征投手。杉内俊哉投手チーフコーチは「よかったです、よく粘ってくれた」とホッと胸をなで下ろしました。「ブルペンからめちゃくちゃいいとか悪いとかではなく普通かなと思ってました。あとは気持ちで抑えてくれることを願ってましたけど、気持ちは出てましたね、点を取られたくないという気持ちはすごく