県警が新たな画像公開兵庫県たつの市の住宅で母娘が殺害された事件で、元隣人の大山賢二容疑者（４２）（殺人容疑で指名手配）が、２人の遺体が発見された翌日の２０日夕、現場から約２キロ地点で目撃されていたことが、県警への取材でわかった。県警は２７日、大山容疑者の画像を新たに公開。たつの市周辺に潜伏している可能性があるとみて、行方を捜している。県警によると、２０日午後４時頃、現場から約２キロ南の地点で椅