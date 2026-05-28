プロ野球 セ・パ交流戦は27日、6試合が行われました。首位・西武は2点リードの8回、2番手の篠原響投手がサンタナ選手に2ランホームランを浴び同点とされます。その後延長に入ると、西武は11回にノーアウト満塁を作りますが得点できず。ヤクルトとの第2戦は引き分けとなりました。2位のオリックスは1点を追う2回、若月健矢選手がタイムリーで同点。さらに来田涼斗選手が犠牲フライで勝ち越します。その後3点を加え、リードを広げる