世界の人工知能（AI）産業は年初以来発展が加速し、中国の計算処理サービスやスマートハードウェアなど関連製品・サービスの国際市場進出をけん引しています。広東省汕頭市では、「データの委託処理（海外の生データを取り込み、ガバナンスやモデリングを経て整備済みデータ製品に変換するビジネスモデル）」の政策試行に基づき、海外ユーザーからの大規模モデル呼び出し需要がコンプライアンスに準拠したリンクを通じて特別エリア