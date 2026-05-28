1995年1月17日に発生し、地域に甚大な被害をあたえた阪神・淡路大震災。今、SNS上ではあの震災の発生時刻を指したまま止まった時計が大きな注目を集めている。【写真】時計があるのは三宮のこの辺り…見覚えのある人も多いのでは「神戸出身なのに今日までまったく気づかなかった。 三宮駅前のセンター街に入るとこにあるゲーセンの時計。 阪神・淡路大震災が起こった時刻のままだ………」とその模様を紹介したのはこもりあやみさん