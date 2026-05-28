雲南省第14期人民代表大会常務委員会第23回会議の第1回全体会議が26日、昆明市で開催された。会議によると、雲南省では生物多様性保護が着実に進展しており、国家重点保護野生動植物種の保護率は86．42％に達した。アジアゾウ、マクジャク、雲南キンシコウの個体数も顕著に増加しており、現在までにそれぞれ370頭、890羽、3300匹を超えている。中国新聞網が伝えた。雲南省は中国で最も生物多様性が豊かな省（区・市）であり、「動