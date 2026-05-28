都市部で扱いやすいボディと高い積載性能2026年に入り、自動車業界では電動化や安全性能強化の流れがさらに加速しています。その動きは一般乗用車だけでなく商用バン市場にも広がっています。配送業やサービス業の現場では、単に荷物を運べるだけでなく、運転のしやすさや快適装備、さらには環境性能まで求められる時代になりました。【画像】超いいじゃん！ これが“ちょうどいい”トヨタ最新「“両側スライドドア”バン」で