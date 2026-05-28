阪神が日本ハムに2−5で敗戦した。27日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、交流戦開幕から2試合連続でヒットがない立石正広に注目が集まった。番組で解説を務めた坂口智隆氏は、「あれだけ打っていれば、相手チームも研究してくる。プロ野球なので当然打てない日もある」とコメント。さらに、どの打順で起用するのがいいか問われると、「今の状況だと自由に振れる1番が良い」と見解を示した。まだまだ交流戦は