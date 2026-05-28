オリックスの育成ドラフト4位の新人、渡邉一生投手が5月26日の練習試合で初めて実戦のマウンドに立ち、支配下に向けてスタートを切った。肩痛で出遅れた渡邉を奮い立たせたのは、理想の投手として目標としてきたチームの先輩、宮城大弥投手から贈られたグラブだった。「それまで調子が上がりきらなかったのですが、宮城さんにいただいたグラブを使ってから一気に上がりました。今日、好投することができたのも、そのおかげだと