鎌ケ谷市を中心とした“破滅の大渋滞エリア”千葉県北西部のエリアの道路事情が劣悪だという投稿が、SNSで話題になりました。実際どうなのでしょうか。またそのエリアの環境を改善する道路はあるのでしょうか。きっかけとなった投稿は、あるユーザーがこのように発信したものでした。【投稿】「ええぇぇ！」 これが「千葉北西部の”破滅渋滞エリア”」に対する千葉県知事の反応です！（28枚）「この濃い赤で塗った地域は用