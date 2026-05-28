◆ 「もうヤクルト勝ったと思いましたよ」ヤクルトは27日、西武との交流戦2戦目を延長12回・2−2で引き分けた。9回裏に一死満塁とサヨナラの好機を作るも、武岡龍世が初球で併殺打に倒れた。27日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「9回裏、もうヤクルト勝ったと思いましたよ」と振り返ると、解説の坂口智隆氏も「すごいチャンスでしたからね。あと1本ってなかなか難しいですけどね、こうなったら押