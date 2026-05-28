米大リーグ（ＭＬＢ）の選手会が２７日（日本時間２８日）、ＭＬＢ（オーナー）側に新労使協定の新たな案を提出したことを複数の米メディアが報じた。現行の労使協定は今年１２月１日に失効する。すでに選手会と球団オーナーは新協定締結へ向けて交渉を開始している。新たな案では、選手の最低年俸の引き上げなどが組み込まれた。現地で報じられた主な要求案は以下の通り。（１）メジャー選手の最低年俸を現行の７８万ドル（