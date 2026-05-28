『週刊プレイボーイ』23号は5月25日に発売！ アン・シネが、5月25日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』23号に登場！ アン・シネ ©藤本和典／集英社 【プロフィール】アン・シネ1990年12月18日生まれ韓国出身身長165cmプロゴルファー。2008年にKLPGA（韓国女子プロゴルフ協会）に入会しプロゴルファーに。2017年の「ワールドレディスチャンピオンシ