優勝を喜ぶクリスタルパレスの鎌田大地＝27日、ドイツ・ライプチヒ（ロイター＝共同）【ライプチヒ（ドイツ）共同】サッカーの欧州カンファレンスリーグは27日、ドイツのライプチヒで決勝が行われ、鎌田大地のクリスタルパレス（イングランド）がラヨ・バリェカノ（スペイン）を1―0で下し、初優勝した。鎌田はフル出場した。カンファレンスリーグは欧州チャンピオンズリーグ（CL）、欧州リーグに次ぐ格付けの大会として2021〜