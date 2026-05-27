デイトナ・インターナショナルの映画配給・宣伝などを軸とした映像事業「フリークスムービー（FREAK'S MOVIE）」が、6月5日公開の映画「ザ・モーメント（the moment）」の公開を記念し、同事業が監修した公式アイテムを発売する。6月3日から同社公式オンラインストア「デイトナパーク（Daytona Park）」や、FREAK'S STORE渋谷で取り扱う。【画像をもっと見る】ザ・モーメントは、チャーリーXCX（Charli XCX）が発案し、ビリー