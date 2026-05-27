「ナーズ（NARS）」が、光の反射で肌に透明感をもたらす「ライトリフレクティングコレクション」から、ブランド初のクレンジングオイル「NARSskin ライトリフレクティング™ クレンジングオイル」（150mL 6490円）を7月17日に発売する。【画像をもっと見る】同商品は、創業者でメイクアップアーティスト、フォトグラファーでもあるフランソワ・ナーズ（François Nars）が掲げる「最高の肌とは光を反射する肌のことで