◎新作が公開されたばかりの映画シリーズ「スター・ウォーズ」の大ファンだというDeNA・相川監督。劇中の人気キャラクター「R2―D2」がデザインされたネックレスを着用し「好きなんです。日曜日から着け始めました」。フォースを感じているようです。◎開幕直後にファンクラブ名誉会員の歌手・さだまさしから浅田飴（あめ）とのコラボ商品「あ、さだ飴」の差し入れを受けていたヤクルト・池山監督。前日にも差し入れを受けたと