「広島４−５ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）広島は２試合連続の逆転負けを喫した。“魔の七回”だった。高と遠藤がロッテ打線につかまった。３安打に四球や暴投、失策も絡んで３失点。逆転を許して黒星を喫した。３−１で終盤に突入。新井貴浩監督は２番手に高を送り出した。１死から代打・井上に左前打を浴びた。小川を三ゴロに打ち取ったかに思われた直後に暗転した。併殺を狙った坂倉が二塁へ悪送球。一転、１死