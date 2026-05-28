マーリンズ戦の6回、勝ち越しの11号ソロを放つブルージェイズ・岡本＝トロント（ゲッティ＝共同）【トロント共同】米大リーグは27日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はトロントでのマーリンズ戦に「5番・三塁」で出場し、1―1の六回に5日以来の本塁打となる勝ち越しの11号ソロを放った。2打数1安打1打点で、チームは2―1で勝った。ドジャースの大谷はロッキーズ戦に先発登板し、ロッキーズの菅野と投げ合う。ともに5勝目