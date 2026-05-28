これは筆者自身の体験です。5歳の息子がある日、「ケンカしちゃった……」としょんぼりした顔で帰ってきました。息子と同じクラスのDくんとブロックを取り合って、押してしまったとのこと。保護者同士で話し合いをすることになりました。その結果、先生の冷静な対応で、問題は解決に向かいました。 ケンカしちゃったと帰ってきた息子 5歳の息子がしょんぼりした顔で帰ってきました。「ちょっとケンカしちゃった……」と