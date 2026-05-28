◆日本ダービー追い切り（２７日・栗東トレセン）クラシック２冠目の第９３回日本ダービーの追い切りが２７日、東西トレセンで行われた。２８日に枠順が確定する。偉大な先輩の胸を借り、最後まで食らいついた。バステールは栗東・ＣＷコースで、宝塚記念を２週前に控える昨年の日本ダービー馬クロワデュノールと“競演”した。亀田（レースは川田）を背に、４馬身半先行。直線でＧ１・４勝のトップホースが迫ってくると力強い