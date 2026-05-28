本拠地ツインズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの西田陸浮外野手は26日（日本時間27日）、本拠地ツインズ戦に「9番・右翼」で先発出場。同点の延長10回に、相手の勝ち越し点を阻む強肩ぶりを見せた。前日のデビュー戦でも初補殺を記録しており、連日の好守備を見せた25歳に日本ファンも「肩、すごい」といった声をあげている。レジェンドのように魅せた。延長10回2死二塁のピンチ。西田はアルシアの右前打を拾い上げると、スム