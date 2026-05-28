スノーボード元五輪代表の藤森由香さん（３９）が、家族ショットを披露した。２７日に自身のインスタグラムを更新し「ＦｕｊｉｍｏｒｉＪａｃｋｓｏｎｆａｍｉｌｙキャンプｉｎ伊豆！」と題し、キャンプを楽しむ様子をアップ。「まだ暑すぎないこの時期テント持って旅は良いもんだ。行き当たりばったりすぎて当日までに予約せずで、危うくキャプサイト残ってない問題にかられたｗでも素敵なキャンプサイトに出会えて