香港といえば香港島や九龍半島の賑やかな繁華街、オフィス街を想像してしまうが、実は230以上の島からなる。街を若者が埋め尽くした2019年の民主化デモやコロナ禍に揺れる香港の激動は、中心部から離れた地域ではどのように見えていたのだろうか。小さな離島の食堂に密着したドキュメンタリー映画『日泰食堂』の監督にインタビューした。【画像】穏やかな日常が、民主化デモやコロナ禍で変わっていく…ドキュメンタリー映画『日泰