周囲の評価などお構いなしに、ひたすら自分の理想を追い求めるカスタムカーオーナーたち。「車にそんなお金をかけるな」という家族の声も、「軽にそんなお金かけるなよ」という友人の言葉も、彼らの情熱を止めることはできない。それぞれの“リアルなカーライフ”を聞いた。【画像】「親からは『車にそんなお金をかけるもんじゃない』と止められました…でも」 400万円オーバーのカスタム費用を注ぎ込んだ、15年前の“クラウンマ