『届かせる技術 ヒットを「狙って生み出す」思考と仕組み』ネットフリックス、Amazon Prime Video、ディズニープラス――。【写真】この記事の写真を見る（3枚）配信プラットフォームによって次々と生み出されるメガヒット作品がいま、世界を席巻している。彼らは一体どうやって、人々の心に届き、ヒットするエンタメを世に送り出せるのか?思わず全話一気見してしまうドラマはどのようにして生み出されているのか?元Amaz