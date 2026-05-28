【ニューヨーク共同】27日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比21銭円安ドル高の1ドル＝159円46〜56銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1621〜31ドル、185円44〜54銭。米国とイランの協議を巡る不透明感が意識され、相対的に安全資産とされるドルを買って円を売る動きがやや優勢だった。