〈『イカゲーム』『誰だって無価値な自分と闘っている』……「生々しいタブーにも挑戦」元Amazon製作責任者が明かす韓国ドラマが大ヒットする理由〉から続く『届かせる技術 ヒットを「狙って生み出す」思考と仕組み』ネットフリックス、Amazon Prime Video、ディズニープラス――。【写真】この記事の写真を見る（3枚）配信プラットフォームによって次々と生み出されるメガヒット作品がいま、世界を席巻している。彼らは一体