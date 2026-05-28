【蒸し暑さアップ】きょうは湿度が高く、各地で蒸し暑くなりそうです。25℃以上の夏日になるところが多く、30℃前後のところもある見通しです。札幌：24℃釧路：17℃青森：18℃盛岡：24℃仙台：21℃新潟：27℃長野：29℃金沢：27℃名古屋：26℃東京：26℃大阪：28℃岡山：28℃広島：27℃松江：26℃高知：29℃福岡：26℃鹿児島：28℃那覇：29℃【変わりやすい空模様】晴れ間が出たとしても、変わり