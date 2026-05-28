風力強化や静音など性能の向上によって、夏の冷却器具として見直されてきている“扇風機”。特に、近年値上がりを続ける電気代を抑える手段としても注目されていて、クーラーを弱めで運転して補助的な役割で扇風機を使う人も増えています。ただ、扇風機にもコードが邪魔だったり、コンセントの位置で置ける場所が限られていたりといったデメリットも…。そこで今回紹介するのが6月12日より発売予定の、英国発の家電ブランド・Russe