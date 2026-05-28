2本塁打、5打点で勝利に貢献したベッツ。このまま上昇気流に乗れるか(C)Getty Imagesドジャースは現地時間5月26日、本拠地で行われたロッキーズとのゲームに15-6で大勝。6回までに全得点を記録する猛攻で、4連勝を達成している。この試合では、打撃不振が囁かれていたムーキー・ベッツが2本塁打を含む3安打5打点をマークし打線を牽引。試合開始前には、打順が前日までの2番から4番へと変更となったことも報じられており、打席