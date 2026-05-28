幼い頃に遊んでいたら、マムシに噛まれて一大事。【驚きの展開】「ホンマにあかんヤツやコレ」。泣きそうになっていた私は、見知らぬ人の車に乗せられた手当てしなければいけないのに......通りかかった人がとった行動は。福岡県の40代男性（投稿時）・Yさんの体験談。＜Yさんからのおたより＞私が保育園の年中か年長の頃、友達と川で遊んでいました。まだ何も怖いものがない年頃。川で遊んでいたら、ヘビがいました。それがマムシ