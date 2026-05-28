「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）阪神が３カードぶりに負け越した。二回、坂本誠志郎の適時打で先制。先発・大竹耕太郎は５回４安打３失点。２点を追う五回に森下翔太が今季１２号ソロを放つも、救援陣が崩れた。交流戦連敗スタートは２０２４年以来。以下は試合後、藤川球児監督の主な一問一答。◇◇−大竹は粘りの投球。「そうですね。粘りながら投げてくれましたけどね」−不運な形の失点も。