「広島４−５ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）広島・名原典彦外野手（２５）がプロ初本塁打を含む２安打２打点の活躍を見せた。三回に本拠地初安打となる中前適時打をマークすると、八回には左翼席へプロ初アーチ。前日の守備でミスを犯し、涙を流した男がバットで汚名を返上した。チームは２夜連続の逆転負けで２０１４年以来、１２年ぶりの交流戦連敗スタートとなった。悔しさをバットに乗せて振り抜いた。白球が左翼