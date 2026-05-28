「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）阪神のキャム・ディベイニー内野手が六回２死一塁から代打で登場し、初球を捉えて左前へ来日初打席初安打を放った。◇◇ディベイニーには自身のプレーを支えている存在があった。２月の沖縄・宜野座キャンプで初めてその存在を明かした。婚約者のシャノンさんだ。「婚約者がいるんだ。来月には日本に来る予定もあって楽しみにしているよ」。大事な人を思い、笑顔で語る