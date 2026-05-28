エボラ出血熱の感染防止を呼びかけるポスター＝26日、ウガンダ（ロイター＝共同）【ナイロビ、ジュネーブ共同】東アフリカ・ウガンダ政府は27日、エボラ出血熱の感染が拡大している隣国コンゴ（旧ザイール）との国境を閉鎖した。医療従事者の移動や食料などの支援物資の輸送は例外とした。ウガンダでは7人の感染者が出ており、越境を禁じることで感染拡大を抑止する狙いがある。ロイター通信によると、国境閉鎖の期間は4週間。