大雨や河川の氾濫などに関する警報や注意報といった情報を整理した新しい防災気象情報の運用が、5月28日午後から始まります。新しい防災気象情報では「大雨」「河川の氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つについて危険度に応じて5段階にレベル分けする形で整理し、特別警報と警報の間にレベル4危険警報が新設されます。自治体が避難情報を出す際に発表する警戒レベルと紐づく形となり、住民の速やかな避難行動に繋げるのが狙いで