◆ 150km台の直球が光るも課題は制球力「他の球種の精度があまりまだよくはない」ソフトバンクの育成出身・アルメンタが27日、巨人戦でプロ初登板初先発。2回1/3・61球を投げ、4安打2奪三振4四死球5失点で降板した。ほろ苦いデビューとなったアルメンタ。27日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「戦力になるのか、やっぱりちょっと時間がかかるぞというのか」と問いかけると、解説の笘篠賢治氏は「