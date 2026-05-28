イラン情勢の影響で、日本は物価高に見舞われている。そもそも、なぜアメリカはイランを攻撃したのか。評論家の白川司さんは「トランプ大統領は『イラン国民を解放するため』を大義名分にしたが、これはただのプロパガンダではない」という――。写真＝iStock.com／MicroStockHub※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／MicroStockHub■イラン国内に増殖している「癌」国内では行き場を失った国民の怒りが噴出し、国外からはア