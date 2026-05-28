フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が28日までに自身のYouTubeチャンネルを更新高市早苗首相の外交姿勢に痛烈な苦言を呈した。古舘は「ちょっと前に北京で、習近平はトランプに対して“日本はさあ”って愚痴こぼす…いろいろあるから、うまくいってないから。で、それをトランプは聞いて、“まあまあ日本のいいところもあって”って取りなす。で、その模様が伝わってトランプさんに高市さんはすぐ電話して“どんな感じでした？フ