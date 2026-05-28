知人に捜査情報を漏らすなどしたとして、岡山県警は20代の男性巡査長を減給の懲戒処分としました。 関係者から不適切な交際があると情報提供が 減給100分の10、6か月の懲戒処分を受けたのは岡山県南部の警察署に勤務する警察官で20代の男性巡査長です。警察によりますと、男性巡査長はおととし8月から今年3月までの間、SNSのメッセージ機能を使って知人男性や妻、それに交際相手の合わせて6人に捜査情報や交通事故の情報な