「安田記念」（６月７日、東京）高松宮記念４着のパンジャタワーは２７日、栗東ＣＷで３頭併せ。グランドオーパス（３歳１勝クラス）、同じく安田記念に出走予定のセイウンハーデス（７歳オープン）の２頭を追走し、抑え切れない手応えで直線に向くと、外から鋭く伸びて６Ｆ８０秒５−３６秒１−１１秒２で最先着した。橋口師は「牧場からいい状態で帰ってきましたし、雰囲気がいいですね。１週前なのでしっかりやりましたが