「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２７日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉高柳大厩舎のニクスルーナ（牝、父ジャンダルム）は６月１３日の東京５Ｒ（牝馬限定芝１６００メートル）か同２０日の東京４Ｒ（牝馬限定芝１４００メートル）でデビュー予定。「短距離っぽい感じがします。牝馬でまだ線が細いですけど動きはいいですよ。初戦からやれるイメ