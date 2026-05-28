【ニューヨーク共同】米東部ニューヨーク州とニュージャージー州の両司法長官は27日、米国などで来月開幕するサッカー・ワールドカップ（W杯）のチケットが高額である問題について調査を開始したと発表した。国際サッカー連盟（FIFA）に対してチケット販売に関する情報提供を命じた。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合を予定。チケットの価格設定が高額で、ファンから苦情が出ていた。FIFAは、需給により価格を変動させ