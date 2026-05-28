第1回【巨人「阿部監督」の辞任劇にネット上で「生きづらい時代になった…」の声が噴出する理由ChatGPTの提案した「合理的な解決策」への違和感も】からの続き──。5月26日、毎日新聞（電子版）は「暴行容疑の巨人・阿部監督娘がチャットGPTに相談し児相通報」との記事を配信した。同日に巨人は謝罪会見を開き、その際に阿部慎之助・前監督の長女による手紙を代理人が公表。同じように「父親に暴力を振るわれた長女が『Chat