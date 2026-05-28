リブゴルフに振り回され続けサウジアラビアの政府系ファンド、PIF（パブリック・インベストメント・ファンド）からの支援を受けて創設されたリブゴルフは、その支援が2026年いっぱいで打ち切られることが決まったため、2027年以降の存続が危ぶまれている。【写真】状況を察知していたのか…いち早く“特別待遇”でPGAツアーに復帰した選手も振り返れば、2021年にリブゴルフが創設されて以来、PGAツアーは激しい対抗心を燃やし