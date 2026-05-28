長期金利の上昇が止まらない。日本国債10年の金利は2026年5月に入り2.8％を突破し、実に29年ぶりの高水準となった。日本国債20年は3.6％超、日本国債30年に至っては4％を一時超えた。金利の上昇は、住宅ローンに影響し、返済負担額を増加させる。「固定か変動か？」以上に大切な、金利上昇時の住まい選びについて考えたい。（不動産コンサルタント・岡本郁雄）【写真を見る】2025年に最高倍率139倍、平均倍率は約12倍で即日完売