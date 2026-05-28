NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝88.68（-5.21-5.55%） 戦闘終結やホルムズ海峡の解放に向けて、イランと米国の協議が前進していることが相場を圧迫した。イラン国営ＴＶが覚書草案を入手し報道しており、米軍はイラン周辺から撤退すること、米海軍は海洋封鎖を解除すること、イランは１ヶ月以内にホルムズ海峡を通る商業輸送船（軍用船は含まない）の数を戦前レベルに回復させること、ホルムズ海峡を通る船舶の